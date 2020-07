Busca su revancha

A veces también se necesita suerte para convertirte en ídolo.

El primer futbolista del Neza FC de la Liga de Balompié Mexicano, Eduardo Gámez, señaló que así como a él le sucedió hace algunos años, a David Cabrera, Alfredo Saldívar y Pablo Barrera, los veteranos que recientemente dejaron a los Pumas, la fortuna nunca los acompañó.

“Los conozco a los tres, son grandísimos jugadores, por eso se han mantenido tantos torneos en Primera, a lo mejor la suerte no los ha acompañado, tanto a David como a Pablo, las lesiones los han mermado cuando les llegaba el momento de repuntar.

“Estoy consciente de que cuando estuvieron, se brindaron. En el caso de Alfredo lo conozco bastante, entrenábamos a la par, es muy buen portero, pero al final de cuentas no le sonrió mucho la fortuna, tiene muy buenas condiciones, era el capitán, pero no encuentro palabras para describir qué pasó con él, incluso tenía madera para ser seleccionado”, declaró a Grupo REFORMA el canterano auriazul.

Gámez debutó con los felinos en el 2011, pero solo registró 8 participaciones con el Primer Equipo antes de continuar con su carrera en la Liga de Ascenso con Pumas Morelos y Lobos BUAP; a sus 29 años es pionero de la LBM, circuito que subrayó como una opción para los futbolistas que no tuvieron cabida en otras Ligas profesionales.

“No sé qué fue lo que pasó, a lo mejor en su momento no tuve la oportunidad por cuestiones de destino, a lo mejor fue suerte, fue gusto del entrenador, no lo sé, no lo quiero ver de esa manera, simplemente el momento que estuve ahí fue muy bonito.

“Esperemos que nos vaya muy bien, que esta Liga sea el futuro para muchos jugadores que hoy se han quedado desamparados, que tengan una nueva ilusión y una nueva oportunidad”, señaló.