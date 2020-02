Busca romper estigma

La actriz estadunidense Eva Mendes busca romper el estigma sobre el envejecimiento en las mujeres, todo esto ya que en sus redes sociales un seguidor le escribió: "Estás envejeciendo", lo que ha provocado que la modelo tome una postura ante ello.

La actriz, próxima a cumplir 46 años, declaró a la revista "People", lo preocupante que es que las personas sigan viendo la edad como algo vergonzoso o aterrador, mencionó:

"Lo que más preocupa de todo esto es que, y de verdad pienso que quien me dejó ese mensaje no estaba tratando de ser ofensivo, es de hecho que no haya malicia o inquina personal en esas expresiones. Me parece más peligroso que sigamos asimilando como algo malo, vergonzoso o aterrador, que las mujeres nos hagamos mayores. Me parece hasta arcaico esa idea de que a las chicas no se les debe preguntar su edad".

ORGULLOSA DE MI EDAD

Asimismo, expresó sentirse orgullosa de la edad que tiene, así como de sus vivencias: "Yo me digo a mí misma que tengo 46 años de experiencia, porque suena más bonito en español, en el idioma de Shakespeare la edad no se ´posee´ sino que se es. Puede que la diferencia sea más formal que semántica, pero prefiero decir que tengo esos años, llenos de vivencias y sabiduría, a decir que soy de una determinada edad".

También compartió que, si alguien le llega a cuestionar sobre su edad, ella responderá sin problema alguna: "Tengo 46 años, todavía no he asimilado que el tiempo pase tan rápido y me da un poco de vértigo, pero estoy orgullosa de todo lo que he vivido y del momento vital en el que me encuentro".