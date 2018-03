Busca reelección Óscar Almaraz S. Se apunta el alcalde de Ciudad Victoria

He recibido muchas muestras de apoyo de muchas familias, de mucha gente de Victoria, y he tomado una decisión, sí me voy a registrar . Óscar Almaraz Smer, alcalde de Cd. Victoria

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde de Ciudad Victoria, Óscar Almaraz Smer, dio a conocer que este sábado acudirá ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para solicitar su inscripción como aspirante a la candidatura a presidente municipal de esta capital en el proceso electoral 2017-2018.

"He recibido muchas muestras de apoyo de muchas familias, de mucha gente de Victoria, y he tomado una decisión, sí me voy a registrar", dijo.

Será este sábado cuando habrá de instalarse la Comisión de Procesos Internos en el Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Victoria. "Sí voy a participar en este proceso interno", dijo.

Según la convocatoria priísta dada a conocer el 21 de febrero en esta localidad habrá de seleccionarse candidato por el método de Postulación de Candidaturas, con esto, Almaraz Smer confirma que buscará la reelección para un segundo período consecutivo como lo permite la Reforma Político-Electoral de 2015.

Cabe recordar que dicha reforma exigía que por lo menos una elección local fuese coincidente con el proceso electoral federal de 2018 por lo que los ayuntamientos emanados del proceso interno de 2016 solamente serían de dos años, las administraciones municipales que sean electas el primero de julio de este año habrán de tener una duración de tres años para concluir el 30 de septiembre de 2021.

Almaraz Smer aseguró que con esta decisión no habrá de descuidar su función como alcalde de esta capital. "Primero está el futuro de la ciudad, yo me he mantenido firme trabajando por Victoria y para los victorenses", puntualizó.