Busca la perfección

Con 55 años de carrera, Raphael no le tiene miedo al paso del tiempo, del que dice, ha tomado los mejores conocimientos en busca de la perfección, por lo que su camino musical aún es largo.

“Me quedo con el Raphael de ahora porque he aprendido mucho. El tiempo tiene una cosa mala que es su paso, pero tiene una buenísima: que aprendes y eso me ha servido muchísimo. Estoy tranquilo, sin nervios, salgo al escenario pisando huevos y a disfrutar con el público, no le tengo miedo”, señaló el artista.

REGRESA A CDMX

El cantante, quien se presentará el 17 de marzo en el Auditorio Nacional, adelantó que espera complacer a los fans que lo han seguido a lo largo de su trayectoria así como a las nuevas generaciones que lo escuchan. De igual forma, el español dijo que el retiro es una idea que no contempla ni a corto ni a mediano plazo.

“Siempre hay cosas qué hacer, ¿qué me falta? No me falta nada pero yo quiero llegar a ser un artista perfecto, puedo aprender mucho todavía y como yo soy un inconformista nato de toda la vida, pues quiero llegar a algo más. El público quiere que esté ahí y yo he estado”.

Esa misma exigencia es la que, indica, lo motiva a dar lo mejor durante cada concierto. “No te creas que yo bajo del escenario contento, siempre salgo protestando y ha habido algo que podría haber evitado, siempre tengo algo que decir”.

TIENE SORPRESAS

El cantante adelantó que si bien en su última producción colaboró con artistas como Enrique Bunbury, Dani Martin y Paty Cantú, espera incluir a otros más pronto, de los que no quiso revelar nombres.