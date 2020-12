Busca otro imperio Michelle González

Ciudad de México.

Michelle González se siente satisfecha por el camino que ha tomado su carrera actoral, más ahora que salta del melodrama Imperio de Mentiras a la industria estadounidense con una serie de televisión de la que ya grabó el episodio piloto.

Para la mexicana, de 27 años, las excusas sobre el lenguaje, el acento, el físico o la nacionalidad, actualmente ya no deberían ser consideradas como un impedimento para ningún actor y decidida a seguir impulsando este cambio, se adentrará a esta historia que se aleja de aquellos clichés.

"La trama sigue a un grupo de mujeres que metidas en cosas ilícitas, mi personaje es una detective mexicana que es gay y labora en Memphis, Tennessee, donde hay muchísimo racismo hacia los latinos y la comunidad afroamericana.

"Entonces van a ver todo lo que representa tener este cargo en este lugar y además con esta preferencia sexual. Es un personaje demasiado fuerte y la verdad es que estoy muy emocionada porque son estas historias las que son necesarias de contar y abordar", compartió en entrevista.

González, también productora, sabe que abrirse paso en EU es una responsabilidad para representar a sus compatriotas.

"Implica quitar estos estereotipos en Hollywood de siempre ponernos como el mesero, el jardinero, la empleada doméstica... Ojo, sí hay que contar este tipo de historias también, porque son cosas que siguen pasando; pero no son los únicos temas que existen, ni los únicos personajes que podemos representar.

"Tenemos un rango muy grande de roles y narrativas, porque así es en la vida real, y es hora de empezar a alzar la voz y expresar claramente nuestras ganas de querer hacer cosas nuevas", destacó.

Reconoció que la serie, de la que no pudo dar detalles de quién la produce o qué plataforma o canal la emitirá, es apenas el primer paso.

"Me siento muy feliz y agradecida y ahora la meta es, como dicen, no sólo llegar, sino mantenerse, el propósito que tengo es mantener este tipo de personajes e historias que se me están presentando".