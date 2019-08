Busca ´Osvaldito´ levantar al Atlas

Guadalajara, Jalisco

El rechazo por ser bajito de estatura fue la fuerza motora que impulsó los sueños de Osvaldo Martínez, quien ha demostrado que su 1.66 metros no tiene nada que ver con su calidad.

Cuando en su natal Central, Paraguay, le dijeron que no tenía futuro en el futbol, se empecinó aún más en marcar historia. Lo ha hecho. Ha sido campeón con todos los equipos que ha jugado como el Libertad, Monterrey, América y Santos, la única excepción es el Atlante.

Ahora, ese impulso que lo ha acompañado siempre lo quiere materializar en el Atlas con un título. Sabe a la perfección cómo es ser campeón, por eso es el motor del cuadro rojinegro. Por lo pronto, hoy comandará el partido frente al Cruz Azul.

"Antes lo jugadores pequeños casi no se querían en los equipos, entonces, creo que eso me hacía más fuerte cada vez para pelear por mi sueño, porque me ha tocado en mi propia ciudad de que un ex jugador me haya dicho que era muy chico y no podía jugar, esas cosas a uno le fortalecen, y mira ahora dónde estoy", dijo Martínez.

"Como lo dicen, soy el motor dentro de la cancha, y para mí mi motor, para levantarme y venir al entrenamiento con alegría, es mi familia (...) Trato de ser líder dentro y fuera de la cancha, eso es lo que estoy haciendo, porque mis compañeros así me lo consideran y espero no fallarles, la mentalidad mía siempre va a ser ganadora y eso quiero inculcarle a mis compañeros".