Busca mujer para valorarla

Monterrey, N.L.

Su última relación de pareja fue hace ocho meses y más allá de buscar nueva novia, Fernando Carrillo está a la espera que a su vida llegue una cabro... para convertirla en reina.

El venezolano de 53 años confesó que en su juventud, por su inmadurez, no supo valorar el amor de una mujer, pero ahora piensa diferente. No sólo desea enamorarse, también casarse y tener más hijos.

"Hoy me siento preparado para ser un gran esposo y un gran padre bajo el mismo techo, ojalá eso Dios lo tenga planeado para mí, se lo pido siempre y ojalá que así sea", comentó Fernando.

Comentó que él quiere una mujer que no dependa de él, aunque eso sí, como buen macho, él se encarga de las cuentas.

Desea que ella quiera estar a su lado por amor y no por conveniencia.

"Ésas son las mujeres que uno quiere, por lo menos yo. Y no me la ando buscando, la ando esperando porque ella misma va a llegar y me va a decir 'mira ca..., ven acá, hey, tú, aquí estoy...", indicó el venezolano.