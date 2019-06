Busca México ampliar relación con alcaldes de EU

Mientras que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, 43 alcaldes de Estados Unidos se reunirán en México con miras a ampliar sus relaciones con el País.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebra hoy en Los Cabos, Baja California, la primera Cumbre de Alcaldes de América del Norte con el objetivo de impulsar el diálogo ciudad-ciudad, en donde participaran alcaldes de 43 ciudades estadounidenses, 70 de México y 13 de Canadá.

"Recobra una especial importancia porque justamente en este momento complejo en la relación paralelamente hay una construcción de un diálogo, hay alcaldes de Estados Unidos y de México dispuestos a trabajar en nuestras relaciones, compartir experiencias, cosa que nos va a permitir establecer una líneas de comunicación y estrategia", afirmó Alberto Uribe, director general de Coordinación Política de la SRE.

El funcionario señaló que entre los alcaldes que han confirmado su asistencia a la cumbre están Los Angeles, San Diego, Tuxon, El Paso, Laredo, Austin, Brownsville y Sacramento.



"A nadie le interesa una batalla comercial y menos cuando tú quieres generar empleo", expuso.



"Al final lo que estamos buscando es ampliar las relaciones".



Uribe consideró que aunque el evento se planeó mucho antes de que Trump comenzara con sus amenazas, la reunión sumará a resolver el problema.



"Por supuesto que suma, y se suman alcaldes de Estados Unidos de último minuto que no estaban", comentó.

La Cumbre contará con la participación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y se prevé la asistencia de seis miembros del Gabinete, además de funcionarios locales, expertos académicos y representantes del sector privado y empresarial, entre los que destaca Carlos Slim.



La SRE espera la participación de Stephen Benjamin, presidente de la Conferencia de Alcaldes de EU y Alcalde de Columbia, Carolina del Sur; Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles, California; Hilda McDonald, Alcaldesa de la Ciudad de Leamington, Ontario; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y por el lado académico la presencia de Jeremy Rifkin.



Durante el evento, López Obrador será testigo de honor de la Firma del Primer Manifiesto de colaboración conjunta de los alcaldes de América del Norte que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de sus ciudades y propiciar la consolidación de una región económicamente integrada.



Al ser cuestionado sobre la participación del Canciller Ebrard, Uribe reconoció que por las negociaciones en Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles era muy probable que no estuviera presente.



"No sabemos, hay grandes probabilidades de que no, a pesar de que es el que organiza", dijo.