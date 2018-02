Busca Margariza Zavala tener "colchón" de firmas

Pese a que Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia, ha alcanzado el número de firmas requeridas por el INE, informó que las seguirá reuniendo hasta el 19 de febrero para tener un respaldo ante probables anulaciones.



"El INE ya no sé con qué va a salir si le sumas, si le restas el número que pensaste, y de pronto siempre no, por eso estoy pidiendo más", dijo en su visita a Tlaxcala.



"Afortunadamente ya llevo más de 890 mil firmas válidas, pero requiero de un colchón suficiente para estar lo más tranquila posible y no estar sujeta a tanta discrecionalidad", agregó.



Mientras el número establecido por el INE es el uno por ciento de la lista nominal de electores, es decir, 866 mil 593 firmas, Zavala lleva un millón 376 mil 251 rúbricas.



Esto es el 159 por ciento de lo necesario, sin embargo, el Instituto también obliga a distribuir los votos en al menos 17 entidades, que la ex panista ha cumplido en 16.



La meta, refirió Zavala, es lograr la distribución en más de 17 estados, por lo que, dijo, continuará hasta el último día buscando apoyo.



"Hasta el 19 de febrero estaré reuniendo firmas", apuntó.



De gira en Tlaxcala, la aspirante se reunió este martes con organizaciones civiles y prometió que combatirá la trata de personas en la entidad.



La precandidata se reunió con Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata y con colectivos afines.



Ahí, aseveró que de llegar a la Presidencia protegerá a las mujeres con mayor seguridad; para ello, dijo, reforzará en primera instancia el marco normativo para sancionar de manera efectiva estos delitos.



"La defensa particularmente de las mujeres en feminicidios y por supuesto la trata de personas, la trata de personas no es sólo para mujeres sino también entran niños y hombres. Un marco integral de leyes para perseguir a la trata como se debe perseguir.



"La trata es uno de los principales negocios del crimen organizado y por ello, las reformas a la ley del lavado de dinero son muy importantes en términos desde el proceso mismo, a la extensión del mismo y a qué van todos estos bienes. Es un delito que se persigue muy poco por parte de la federación", agregó.



También ofreció un acompañamiento integral a las víctimas hasta la recuperación total, además de garantizar justicia y garantía de derechos.