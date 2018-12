Busca López Obrador regularizar a trabajadores de salud

Cd. de México.

En su conferencia matutina, el Mandatario recordó que dicho programa arranca hoy en ocho entidades con un presupuesto de 90 mil millones de pesos.



"Es algo que también se va a regularizar paulatinamente porque estamos hablando de 80 mil trabajadores eventuales", señaló.



"Hay quienes trabajan por honorarios, por contrato, desde hace 20 años, así que vamos a regularizar la situación de trabajadores de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pero la idea es mejorar el sistema de salud".



Por otro lado, el Presidente informó que pedirán la ayuda de la ONU para transparentar la compra de medicamentos.



Además, anunció, se terminará con el cuadro básico, a fin de que los enfermos puedan conseguir todos los medicamentos en sus clínicas.



Incluso, apuntó, si el abasto nacional no es suficiente, se abrirán las convocatorias a nivel internacional.



López Obrador admitió que no se está dando buen servicio en centros de salud, por lo que, afirmó se va a mejorar.



"Se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud, en unidades médicas del seguro social, atención de segundo nivel, es decir, hospitalaria en clínicas de la Secretaría de Salud de los Gobiernos estatales y en las clínicas del ISSSTE y del Seguro Social se van atender emergencias independientemente, si son o no son derechohabientes", comentó.

cho estados del sureste", explicó.