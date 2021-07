Busca las coronas de Miss México y Miss Mundo

"Las mochilas serán donadas a niños de un orfanato en la sierra", platicó vía telefónica la jalisciense.

Entre los diversos eventos que se han realizado estos días como parte de la concentración rumbo a la final de Miss México 2021, a realizarse el 3 de julio, también destacan algunos retos y habilidades.

"Tuvimos ya el reto de automaquillaje, de talento, de danzas de México, pasarela y trajes típicos. Tuve una muy buena preparación por parte de Miss Jalisco, y ahora sí que en esta faceta me toca poner todo de mi, de lo que aprendí.

"Soy de las que piensan 'trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti', y es justo lo que he estado haciendo, así he logrado destacar en algunos desafíos como el de conocimiento, donde califican capacidad intelectual, eso me llena de orgullo", añadió la concursante.

Mariana Macías es mercadóloga, se profesionalizó en la Universidad de Guadalajara, y actualmente se ha desarrollado como emprendedora.

Miss México es un concurso de belleza nacional creado en 2013, la edición 2021 será en Chihuahua, Chihuahua el 3 de julio, cuya ceremonia será transmitida por sky view una semana después.

La ganadora del concurso podrá representar al País en otras plataformas como Miss Mundo, a realizarse en el mes de diciembre en Puerto Rico.