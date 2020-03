Busca la reflexión

Winona Ryder protagoniza "The plot against America", la nueva serie del canal HBO creada por David Simon y basada en el libro homónimo de Philip Roth, en el que se plantea lo que hubiera sucedido si en lugar de ganar las elecciones Franklin D. Roosevelt, lo hubiera hecho su contrincante Charles Lindbergh, simpatizante de los nazis y del fascismo.

En entrevista a su paso por la alfombra roja en la premier en el Teatro Florence Gould Hall de Nueva York, Winona explicó su interés por esta serie que se estrenó ayer por HBO.

IMPORTANTE TEMA

"Una de las razones por las que muchos de los que formamos parte de este proyecto quisimos hacerlo es por cosas como las que están pasando en la frontera ahora mismo. Y es que Frank [Roosevelt] probablemente hoy sería un dreamer. Es realmente momento de hablar, de que la gente se haga escuchar y la forma de hacerlo es votando para terminar estas políticas y atrocidades que están sucediendo con niños siendo capturados en la frontera y atrapados en jaulas.

"Eso estaba muy presente en mi mente cuando David Simon, con quien he trabajado en otras ocasiones, vino a mí con este proyecto. Yo soy una gran fan de Philip Roth y amé este libro y nunca pensé que sería tan relevante en la actualidad pero lo es, tristemente".

INCITA AL VOTO

Mostrando con orgullo el libro de Roth, Ryder consideró que ya hemos tenido suficiente. "Espero que logremos hacer que la gente salga a votar", agregó.

Sobre lo complicado que es encontrar historias comprometidas y profundas para interpretar, señaló: "Es realmente difícil, mucho, y agradezco profundamente a David Simon por estas oportunidades. Yo creo que todos le estamos muy agradecidos: desde Zoe (Kazan), Morgan (Spector), Anthony (Boyle) y todos aquí, incluyendo los niños de la serie que, por cierto, son fenomenales", dijo emocionada.

"Puedes ver qué sensible me pongo al tocar el tema pero es que es algo muy importante y esta serie es de lo que más orgullosa me siento de haber hecho en mi carrera", afirmó.

TRAMA HISTÓRICA

David Simon comentó que si se lee el libro de Roth, se darán cuenta de que es un perfecto ejemplo de lo que hoy estamos viviendo políticamente.

Roth en su historia mostraba el antisemitismo de los años 40 y la vulnerabilidad de los judíos americanos que escaparon del holocausto en la Segunda Guerra Mundial y la auténtica amenaza histórica que Lindbergh representaba de ganarle a Roosevelt en 1940.

Pero también, dijo, es una alegoría de nuestros tiempos en el sentido de cómo se juzga hoy a los inmigrantes, cómo se genera el miedo hacia ellos para usarlo como un arma política y de poder.