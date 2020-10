Busca la inclusión

´ Sesame Street" siempre ha buscado la inclusión. Ahora ante la reflexión nacional sobre las injusticias raciales, el programa irá más legos para enseñar a los niños a luchar contra el racismo.

Sesame Workshop, la organización educativa sin fines de lucro detrás de "Sesame Street", presentará este mes un especial antirracista de media hora, "The Power of We", y espera que las familias lo vean juntas.

El especial define lo que es el racismo para los jóvenes espectadores y muestra cómo puede ser hiriente. También insta a los niños que enfrenten racismo o escuchen que alguien más está siendo víctima de ello a denunciarlo. "Cuando ves que algo está mal, habla, y di ´eso está mal´ y cuéntale a un adulto", dice la muppet Gabrielle de 6 años.

EL 15 DE OCTUBRE

El especial, que incluye varios sketches y canciones en un formato parecido a Zoom se transmitirá por HBO Max y PBS Kids así como las estaciones de radio de PBS el 15 de octubre.

En uno de los segmentos animados, a un muppet negro le dice un muppet blanco que no se puede vestir como superhéroe porque ellos sólo son blancos. Aunque se siente mal, el muppet negro se niega a dejar de jugar a los superhéroes y dice que hay de todos los colores. El muppet blanco se disculpa. "El racismo duele y está mal", es el mensaje.

En la canción "How Do You Know?" el racismo es abordado de frente. "Elmo, ¿cómo te sentirías si dijera que no me caes bien porque no me gusta el color rojo?", canta Tamir, un muppet negro de 8 años. Elmo le responde "no me importaría que lo dijeras porque Elmo está orgulloso, está orgulloso de ser rojo". La canción termina con el verso: "habla, di algo, no te rindas".

"Creemos que este momento exige una discusión sobre el racismo para ayudar a los niños a comprender los temas y enseñarles que nunca se es demasiado joven para ´luchar contra las injusticias´ por ellos, por los otros y por sus comunidades", dijo Kay Wilson Stallings, vicepresidenta ejecutiva creativa y de producción en Sesame Workshop, en un comunicado.

GRAN ELENCO

Miembros actuales y pasados del elenco de Sesame Street como Alan, Charlie, Chris y Gordon participan en el especial, junto con los invitados especiales Yara Shahidi de "grown-ish", el astro de "Hamilton" Christopher Jackson; y la cantante nominada al Grammy Andra Day.

Los espectadores conocerán tips para ayudar a unir a sus comunidades, incluyendo dibujos con tiza, hacer letreros positivos y cantar juntos. Como el programa estuvo hecho en la pandemia los muppets usan cubrebocas, incluso los de letras. El especial termina con el slogan "Escucha. Actúa. Unidos".

Sesame Workshop incluyó recursos online para padres de familia con el fin de guiar las conversaciones sobre temas raciales con sus hijos, incluyendo consejos sobre charlar, cantar y respirar juntos. "Compartir nos puede ayudar a sentir mejor", es uno de los mensajes. También hay imágenes que se pueden descargar para colorear y un certificado con espacio para poner el nombre de alguien que denuncie alguna injusticia.

"Sesame Street", que el año pasado celebró su 50 aniversario, tiene un historial de explicar el mundo a los niños, abordando todo tipo de temas, de hogares de acogida a abuso de sustancias.