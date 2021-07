Busca Jennifer Muñoz más éxitos

"Después de casi 19 años jugando al futbol me despido de mi mayor sueño hecho realidad. Esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar. Dejar no solo un deporte sino un país y un club que tanto me ha dado no fue fácil.

"He decidido colgar los tacos y centrarme en mí en un aspecto profesional. Tengo hambre de más éxito y quiero crecer aún más como persona", publicó la jugadora en sus redes sociales.

La futbolista de las Águilas vino a la baja en su desempeño futbolístico desde el torneo anterior, tras un par de lesiones, pero al alza en su popularidad en redes sociales.

"Estoy emocionada de volver a casa y concentrarme en mi próxima carrera profesional, aún involucrándome en el mundo del deporte", expresó.

Así como la volante emprende un nuevo camino, también tendrán que emularla futbolistas como Zulma Hernández, Dalia Molina, Verónica Pérez, Fernanda Piña y Camila Martínez, todas ellas bajas del equipo.

"Por su garra, entrega y dedicación: ¡Gracias Águilas!", publicó el club azulcrema.

Jocelyn Orejel, una de las amigas de Muñoz, se mantiene en el equipo.