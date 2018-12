Busca Jair Díaz sumar minutos

Monterrey, N.L.

El defensa Jair Díaz, de Tigres, manifestó que ante la regla 20/11 que impera en la Liga MX, los jóvenes del equipo deben prepararse para cuando los requieran.

Por lo que dejó en claro que su reto será consolidarse en el Torneo Clausura 2019, "estoy trabajando duro, cumplir las expectativas y ayudar al equipo en todo lo que sea posible".

Añadió que con la regla requiere trabajar para estar al nivel de un equipo como es Tigres, "me siento muy bien para enfrentar esta nueva temporada".

Para el próximo certamen del balompié nacional, los equipos del futbol mexicano tendrán que poner a jugar a los jóvenes menores a 20 años y 11 meses, debido a que la cifra se incrementó a mil minutos.

Díaz se dijo listo para formar parte del cuadro titular si así lo requiere el técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti y su reto será consolidarse, luego de la actividad que tuvo el pasado Apertura 2018.

"Me siento con buen nivel para estar en el campo, pero no le estoy peleando el puesto a ellos porque estoy de lateral y me siento con buen nivel. Estoy seguro de mí y me siento con nivel para estar esta temporada", expresó.