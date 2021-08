Busca gobierno recaudar más con cambios fiscales

"Lo que no viene es aumento de impuestos, aumento de tasas o cualquier otro escenario donde se pueda hablar de nuevos impuestos. Lo que cada año nos preguntan es si vendrá impuesto sobre herencias: no va a venir impuesto sobre herencias, no va a haber nuevos impuestos ni se van a poner a alimentos y medicinas.

"Lo que se busca es hacer los ajustes necesarios para seguir recaudando más, para poder seguir cerrando espacios fiscales que puedan ser aprovechados por defraudadores", subrayó en el evento organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México.

Romero dijo que el objetivo es dotar a las autoridades de herramientas para perseguir delitos y darle "más dientes" a la autoridad administrativa.

Y subrayó que es necesario cambiar la cultura fiscal del país porque anteriormente "todo mundo estaba acostumbrado a no pagar impuestos".