Busca FMF técnico para Tri Olímpico

Ciudad de México.

Guillermo Cantú, director general deportivo de la FMF, admitió que están buscando nuevo técnico para que se haga cargo de la Selección Sub 23, que el año entrante iniciará su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Con la Olímpica es un proceso que arrancará a partir de enero y creemos que para la Sub 23 hay que traer un nuevo cuerpo técnico, estamos viendo esa posibilidad y que se tome la decisión porque tenemos ya técnicos para las otras categorías", explicó.

Cantú señaló que han estado platicando con la Concacaf para mejorar los procesos de clasificación para los Mundiales Sub 17 y Sub 20 a nivel varonil.

"Quedan por definir el proceso de la Sub 17 porque el formato de Concacaf con la Sub 20 no fue el mejor, entendemos la parte de tener la participación de todas las selecciones, pero no es el ideal ni para el que gana por muchos goles ni para el que pierde", destacó.

El directivo comentó que a mediados de diciembre también definirán si Roberto Medina continúa al frente del Tri mayor femenil, que buscará su boleto para los Juegos Olímpicos.

"Ahora que regresó Juan Carlos Ortega platicaremos a mediados de diciembre y con Roberto. Tendremos que tomar una decisión lo más pronto posible", agregó.

Sobre el futuro de Dennis Te Klose, Cantú señaló que están a la espera de que el director de las selecciones nacionales tome una decisión con respecto a la oferta que le hizo el Galaxy de la MLS.

"Dennis tiene estas propuestas y esperemos a que se resuelva y cuando así sea daremos nuestra opinión el es parte muy importante de este proceso e construcción de algo que no existía y que comienza a tener sus frutos", añadió.