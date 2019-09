´Busca Federación centralizar Salud´

Cd. Victoria, Tam.- Tras comparecer ante la Diputación Permanente como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, señaló que la Federación pretende centralizar los servicios de Salud de todo el país, lo que implicaría la pérdida de parte importante del patrimonio estatal.

"Hoy la Federación trae como política en Salud otra vez la Federalización de los servicios", dijo y recordó que hasta antes de 1985 todos los servicios de Salud se encontraban a cargo del Gobierno Federal, sin embargo, hasta 1997 se llevó a cabo un proceso de descentralización cediendo esa obligación a las entidades federativas.

"De esos años de que los servicios fueron descentralizados a ahora que se quieren volver a centralizar, los estados han hecho mucha inversión en sus estados con recursos estatales", afirmó.

La doctora Molina Gamboa dijo que actualmente el Sistema de Salud tamaulipeco cuenta con 10 hospitales construidos con recursos propios y 12 más heredados de la Federación, los cuales de concretarse el convenio estos regresarían a formar parte del Gobierno de la República.

"Es perder ese patrimonio del Estado, en muchos estados; se está analizando y no hemos firmado el convenio de la centralización; no hay una ventaja muy clara para poder acceder al proceso y el Estado está en análisis de esa política Federal, amparándonos en la soberanía que tiene el Estado", dijo.

Enfatizó que hasta el momento no se cuenta con certeza sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, así como tampoco se tiene conocimiento sobre si habrá recortes a programas y proyectos de infraestructura en Tamaulipas.

Señaló que hay avisos sobre la probable desaparición del programa Seguro Popular, el cual será sustituido por un nuevo programa, lo cual acarrearía la redistribución de recursos para esta entidad.

"La situación es de incertidumbre; no sabemos cómo viene el Presupuesto, no sabemos qué va a pasar con el Seguro Popular, no sabemos qué política va a tomar la Secretaría de Salud federal para la sustitución de éste", y finalmente recordó que si la política federal para el sector Salud es la de ofrecer servicios universales y gratuitos a toda la población, "el Estado de Tamaulipas está incluido en esa política federal".