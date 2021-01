Busca exfiscal amparo contra FGE-Guerrero

El exfiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, adelantó que el martes solicitará un amparo para que la Fiscalía General del Estado lo cite a declarar respecto a la investigación que abrió en su contra por diversos delitos.

En entrevista con REFORMA, el también abogado explicó que el 8 y el 21 de enero entregó un escrito a la Fiscalía guerrerense para pedir ser citado a declarar respecto a la indagatoria que inició en su contra.

Sin embargo, afirmó que aunque la Fiscalía está obligada a responder en un plazo de tres días, ésta no lo ha hecho, por lo que recurrirá a un juzgado federal para que se le emplace a hacerlo.

"Ellos mismos públicamente están violando mis derechos constitucionales al señalar que existe una carpeta en mi contra", expresó.

"Tengo pensado declarar por escrito, ofrecer pruebas testimoniales de quién me ayudó (a hacer la investigación), yo creé un grupo multidisciplinario para este asunto (de Félix Salgado), habría que citar a esos funcionarios para el efecto que declaren".

En ese sentido, el exfiscal negó haber sustraído documentación o haber filtrado a los medios de comunicación la judicialización de la investigación por violación contra Félix Salgado Macedonio.

"En primer lugar, yo no me quedé con nada, en segunda lugar lo filtraron otras personas, es una copia fotostática, una copia fotostática no tiene ningún valor probatorio", explicó.

En su escrito, Olea pide al Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, lo cite para esclarecer los delitos que le imputó en el comunicado de prensa emitido por la FGE la noche del pasado 7 de enero y que fue insertado en varios periódico al día siguiente.

"Vengo a reiterarle respetuosamente a usted o al Ministerio Público que está integrando la carpeta de investigación que se señala en el comunicado me cite a rendir mi entrevista ministerial y, como apunta en el párrafo quinto del propio comunicado, el suscrito aporte información de los datos de prueba con los que pueda contar para el debido esclarecimiento de los hechos que se me imputan", señala en la solicitud.

En el comunicado emitido el 7 de enero, la FGE informó que inició una indagatoria por diversos delitos en contra de Olea, quien unos días antes había revelado que cuando fue Fiscal de Guerrero, el Gobernador Héctor Astudillo frenó la solicitud de orden de aprehensión en contra el ahora precandidato de Morena a la Gubernatura, Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación.

La FGE dijo que con las declaraciones de Olea se advierte la probable comisión de diversos delitos al reconocer la sustracción de documentación oficial de la Fiscalía, difundir el contenido de la carpeta de investigación y por su omisión en el cumplimiento de su responsabilidad legal.