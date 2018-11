Busca Europa aumentar capacidad de defensa para garantizar seguridad

Bruselas.

La Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, subrayó que "no se trata de reemplazar a la OTAN (...) En la medida en que reforzamos el trabajo de la UE reforzamos nuestra cooperación con la alianza".

En cuanto a la operaciones y misiones internacionales europeas, la diplomática italiana informó de tres prioridades para la propia seguridad: la región del Sahel, la región de los Balcanes y la Operación Sofía.

Esta operación naval comunitaria, que comenzó en 2015, para atajar a las mafias migratorias en el Mediterráneo acabaría al finalizar 2018.

En el marco de la operación, las llegadas ilegales se han reducido en un 85 por ciento gracias al mandato de detectar y desviar los barcos sospechosos de tráfico de personas.

Existe unanimidad entre los miembros de la UE en cuanto a que "la Operación Sofía tiene que ser renovada a finales de este año", apuntó Mogherini.

No obstante, en cuanto al destino de las personas que sean rescatadas en estas operaciones no existe consenso. Los países costeros esperarían que las personas fuesen redistribuidas entre todos los Estados miembros.

La "Operación Sofía no es una misión humanitaria, es una operación militar y se enfoca en detener el tráfico de personas", subrayó Mogherini.

"En estos últimos once meses, la cantidad de personas que han sido salvadas por nuestras naves asciende a 180. En caso de que los Estados accediesen a la distribución, serían seis personas por país y año", indicó Mogherini.

Pero aceptar esa distribución de personas que lleguen buscando refugio en territorio europeo implicaría avanzar en la modificación del legislación común de asilo. Algo en lo que aún no hay acuerdo entre los Estados miembros.

Si no lograsen un acuerdo hasta finales de diciembre, "no habría presencia naval europea en el Mediterráneo, no podríamos arrestar a los traficantes y no cooperaríamos con las fuerzas costeras de Libia", advirtió Mogherini.