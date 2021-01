Busca Espíritu Negro la cereza del pastel

Ciudad de México.- Pese a que en el 2020 Espíritu Negro perdió la máscara ante Diamond, quiere resurgir de sus cenizas y agarrar al toro por los cuernos en este 2021.

“Cuando entregué la máscara a Diamond le di un beso y me despedí de ella. Pensé que en ese momento se acaba la carrera del Espíritu Negro. Yo soy una persona con muchas inseguridades debajo de la máscara, desafortunadamente no soy muy agraciado y la carrilla que se recibió desde chavo te afecta ahora que eres adulto, afortunadamente el público me cobijó muy bien”, confesó el Atrapasueños.