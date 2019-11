Busca escuelas para todos

Doha, Qatar

A Shakira le resulta mucho más satisfactoria la labor que realiza su Fundación Pies Descalzos que ganar un Grammy.

Así lo declaró al participar en la Cumbre Mundial de la Innovación en la Educación, en Doha, Catar.

La cantante colombiana anunció ayer que su fundación se unirá a la iniciativa Cero Menores Sin Escuela (Zero Children Out of School), de la fundación catarí Education Above All, que busca que 53 mil menores tengan acceso a escuelas.

SU PASIÓN AYUDAR

"Estas historias de éxito, que tienen nombre y apellido, han sido el trabajo más significativo que he hecho en mi vida, incluso más que ganar Grammys", aseguró.

Con el nuevo proyecto, durante los próximos tres años se apoyará la construcción de escuelas, la donación de uniformes y el entrenamiento de profesores para evitar la deserción escolar.

Shakira destacó también que desde los 18 años ha buscado generar un cambio social en su país.

"Me di cuenta de que la mayoría de los problemas que tienen los niños en mi país tienen un denominador común: la falta de acceso a la educación de calidad", apuntó.

"Cuando inicié mi carrera nunca hubiera imaginado que mi papel como artista fuera el vehículo para mi mayor propósito en la vida, que es reducir la pobreza a través de la educación".

DE LA MANO CON COLOMBIA

Reveló también que trabaja con el Gobierno colombiano para mejorar la infraestructura de la educación pública, por ejemplo, con la introducción de servicios básicos.

"El Gobierno debe tomar responsabilidad, y tenemos que presionarlo lo más que podamos, pero nosotros, la sociedad civil, también tiene que poner de su parte", advirtió.

Shakira habló frente a una audiencia en el Centro de Convenciones de Catar, en el que participó también la Jequesa Moza bint Nasser.