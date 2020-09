Busca en equipo engañar al Covid

Monterrey.

Un posible y prometedor tratamiento para el Covid-19 tiene, entre sus creadores, a un investigador regio: Juan Pablo Romero.

De 29 años de edad, es Doctor en Bioinformática e investigador post doctoral en el Departamento de Hemato-oncología del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, en España, donde radica desde el 2009.

Básicamente, la investigación en la que participa tiene la premisa de que un receptor de las células, llamado ACE2, es utilizado por el nuevo coronavirus para anclarse y eventualmente lograr su replicación.

El tratamiento que propone el proyecto, que se encuentra en la etapa de ensayo clínico, consiste en una molécula que engaña al patógeno para que se una a ella.

"En el momento en que se pega a esta molécula no puede propagarse y se reduce la carga viral", explica en entrevista telefónica quien vivió en San Pedro.

El paper donde se presenta el avance científico se titula "Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2" y se publicó en la revista arbitrada Cell en mayo de este año.

Tiene 18 autores, incluyendo al reconocido investigador Josef Penninger, del Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia Austríaca de Ciencias.

También hay especialistas del Karolinska University Hospital, de Suecia; el Instituto de Biotecnología de Cataluña y el Li Ka Shing Knowledge Institute, del Hospital St. Michael de la Universidad de Toronto, entre otros.

ANÁLISIS DE DATOS

El trabajo de Romero en el proyecto comenzó en marzo. Una colaboradora radicada en Barcelona, la investigadora Nuria Montserrat, otra de las autoras del paper, solicitó el apoyo del equipo del investigador Felipe Prosper, jefe de Juan Pablo.

"Ella trabaja con organoides de riñón, que son órganos ficticios, creados, con propiedades similares a un órgano real y con ellos experimentamos para ver cómo responden a tratamientos. Ella estaba trabajando con el investigador Penninger para ver cómo el coronavirus afectaba a estos organoides".

En su capacidad como experto en bioinformática, el regiomontano no se involucró en los laboratorios, sino que su aportación era el análisis de los datos a través de programas de computadora.

"Lo que hice es analizar cada célula de los organoides, primero para detectar cuáles células expresaban el receptor ACE2 y, por lo tanto, eran candidatas para infectarse con el coronavirus.

"Después de darles el tratamiento con la molécula, mi trabajo era ver si la carga viral bajaba. Los resultados que vimos eran prometedores, y ahora, con el apoyo de una farmacéutica europea, están en medio de un ensayo clínico con pacientes para ver si este trabajo puede ser aprobado como tratamiento".