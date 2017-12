Busca empoderar a la mujer con su música

Ciudad de México

Previo a su presentación en la Mega Feria Imperial Acapulco, la cantautora mexicana Paty Cantú afirmó en rueda de prensa que se encuentra en una etapa en la cual ha logrado reflejar con su música una ideología feminista de la mano de un estilo propio y original.

Además, aseguró que no permitirá que la cataloguen como siempre una sola “cosa”.

“Yo nunca he sido una sola cosa. Ahora hay una apertura más grande a la experimentación porque he tenido la fortuna de aprender de todos los países que he visitado”.

Los fanáticos de Cantú se congregaron ansiosos para recibir su regalo de Navidad aunque fuera un poco atrasado. Envueltos en el calor de Acapulco, los temas más icónicos de la joven compositora resonaron a través de las bocinas que con cada beat encapsularon la euforia de los asistentes.

Hablamos de la mezcla de nuevos ritmos con los más clásicos del pop al que tiene acostumbrados a su público. Temas con arreglos del género urbano como “Natural”, su más reciente sencillo, muestran un lado de ella que hasta ahora no conocíamos, pero que sus fieles seguidores aprueban.

Es la plataforma YouTube en donde el acogimiento al cambio se ha hecho mayormente visible, pues a un mes de su lanzamiento el video oficial de la canción suma más de cinco millones de vistas.

NUEVO DISCO

Su nuevo material discográfico “333” se estrenará en 2018 y será acompañado con una gira que arrancará en febrero.

“Abarca ritmos como la cumbia colombiana, ranchero, trap, balada, electrónico y hay pop con urbano, lo cual me encanta porque es un género que generalmente es abanderado por hombres y ahora,desde mi papel como mujer también puedo ser la cara de él”.

Aseguró a los medios que las letras de estos sencillos no son más de lo mismo, pues fueron minuciosamente cuidados para transmitir un mensaje de empoderamiento y feminismo sin perder la esencia que ya conocen sus seguidores y que sin importar que marquen una nueva etapa para ella, son apegados a sus valores como artista y ser humano.