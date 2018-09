Busca despuntar en ´Atrapada´

Ciudad de México

Después de participar en la serie "Paquita la del barrio", producción de Imagen Televisión, Erick Chapa ahora tiene bajo su responsabilidad ser el protagonista de "Atrapada", en la que participa junto a grandes actores como África Zavala, Giuseppe Gamba, Fernando Ciangherotti y Verónica Merchant.

Esta nueva teleserie que llega a la señal de la citada televisora se estrena mañana a las 21:30 horas.

"Esta es mi casa, estoy feliz. Tengo un cierto cariño con Imagen Televisión porque me han tratado divinamente, porque creen y apuestan por mi y prueba de ello es este proyecto tan importante que me han confiado y que no tengo como agradecer", comentó en entrevista.

"Es un gran escalón en mi carrera, se que me va a traer proyectos interesantes; me siento muy satisfecho", agregó.

LA TRAMA

En esta trama, Chapa le da vida a Felipe Vargas, uno de los hermanos que dirigen a la familia dedicada al tráfico de armas, un ser lleno de conflictos que saltaron de la ficción a la realidad al grado de afectarle emocionalmente.

"Soy un actor que se clava demasiado en los trabajos que me toca realizar. La oscuridad de este personaje, todo lo que tenía en la cabeza y tantos traumas ya me estaban afectando. Es un tipo que sufre mucho y no se trata de que llore solamente, va más allá. Tiene mucha ira contenida, está enojado con la vida, la pasa muy mal y eso a veces me costaba trabajo desprenderlo y me lo llevaba a la casa", confió.

Estar todos los días con gritos, miedos, coraje y acción sí me llegó a generar angustia en la vida real. Me cansó sobremanera, pero me di cuenta de la capacidad que tengo de salirme de mi persona y poder interpretar personajes completamente diferentes que finalmente es mi meta como actor el poder desprenderme de roles que voy haciendo y diversificarme. Me siento muy orgulloso de lo que van a ver", adelantó.

LE GUSTAN LOS RETOS

Por supuesto que participar en una teleserie con altos estándares de calidad tiene sus bemoles. Sin embargo, para el actor son precisamente estas complicaciones lo que la hacen mucho más interesante y con elementos que atraparán al público televidente.

"Lo más complicado en el rodaje fue sin dudas la repetición. En las teleseries ya no se trabaja a tres cámaras como sucede con las telenovelas, aquí es más similar al cine. Una toma se tiene que repetir siete u ocho veces. La exactitud de los movimientos, de los textos, tiene que ser súper precisa. Todo es plano secuencia, es un grado muy complejo y cuando eran las escenas de acción tenían que ser concisas. La concentración tenía que estar al 100 por ciento aunque estuviera cansado", explicó.

"Atrapada" es una teleserie cuyo eje central es la acción, la venganza, con emociones humanas como la pasión y el odio, pero sin crear estereotipos.

"Generalmente vemos a los protagonistas como los buenos. Aquí la realidad es que soy real, no es que sea bueno o malo, es el resultado de las circunstancias que tiene la vida. Creo que no hay que caer en lo mismo, encasillarse en las mismas historias. Al final del día una teleserie de acción es lo que le gusta ver al público. Hay para todos los gustos y estoy seguro que ´Atrapada´ sí atrapará al público", concluyó.