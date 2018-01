BUSCA DAR EL GRAN PASO

Joaquín Rosales mejor conocido como el “Picho”, talentoso jugador de los Mineros Reynosa, sigue derrochando talento en la Liga Nacional Juvenil Sub 13, en donde espera pronto ser visto por el club de sus amores, los Tigres de la UANL, para cumplir su sueño de ser futbolista de Primera División.

“Mi equipo favorito siempre ha sido Tigres, ¡el campeón!, tengo mi sueño que debutar en Primera en el equipo que me da la oportunidad, pero si fuera Tigres mucho mejor”, comentó el mediocampista que también puede desempeñarse como falso 9.

Carisma es otra de las cualidades que tiene este jovencito que narró la razón por la cual le apodan “Picho”.

“Desde pequeño en la familia de cariño me decían “Prieto” por mi color de piel, pero mi hermana nunca podía, así que me empezó a decir “Picho” y se me quedó”.

Toda su etapa infantil la hizo en los Tigres Scratch, luego pasó a los Rayados y tiene cerca de un año que se puso la camiseta de los Mineros como uno de los refuerzos estelares, logrando que este equipo sea protagonista.

“Se que cuando empezaron, el año pasado, estaban jugando en una categoría más grande y no tenían un plantel tan fuerte, ahora tenemos un gran equipo, con más nivel y vamos por todo, por el título”, afirmó el estudiante de la Secundaria No.9.

En su último partido clavó un doblete al puro estilo de su ídolo Cristiano Ronaldo, eso les dio el triunfo 2-0 sobre Fuerza Elite.

“Mucha felicidad por meter dos goles y que el equipo sacó el triunfo, todo es gracias a mis compañeros, todos jugamos bien, los goles fueron dedicados para toda mi familia y amigos”, explicó.

El “Picho” Rosales aún es muy joven pero sabe que el tiempo es oro para un futbolista, por lo cual espera dar un gran paso este año.

“Si Dios quiere mi meta a corto plazo es estar en las fuerzas básicas”, finalizó.