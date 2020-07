Busca crear consciencia

Moby, el artista que ayudó a redefinir la música electrónica a finales del siglo 20 y principios del 21, lanza una llamada de atención: que lo urgente no devore a lo importante.

Para el neoyorquino, quien ha vendido más de 20 millones de discos en su carrera, lo primero es el coronavirus y lo segundo, el calentamiento global.

"My Only Love", nuevo sencillo de su álbum All Visible Objects, es una reversión del clásico de Roxy Music y una bala de cañón para combatir eso que considera sustancial.

DE ESTRENO

Su video, que se estrenará mañana, es una descorazonadora animación sobre la deforestación en una jungla y el drama letal de los jaguares que la habitan.

"Al lanzar música, no quiero que la gente pierda su tiempo. Si tengo la posibilidad de gastar algo de dinero y hacer un video que toque temas importantes, eso es mucho mejor que uno de gente bailando en un club", dice en entrevista telefónica .

"Obviamente, estamos viviendo en esta pandemia... que desaparecerá y será un mero recuerdo. Pero, me disculparán, hay cosas que ocurren que amenazan toda la vida en este planeta. Una de ellas es el cambio climático. Bueno, no toda la vida. Las cucarachas y las medusas sobrevivirán", agrega con humor.

Sobrino bisnieto de Herman Melville, autor de "Moby Dick", el creador de "Porcelain", "Extreme Ways" y "Natural Blues" sobrevivió al pantano de las adicciones y hasta intentos de suicidio para convertirse al veganismo y en un apóstol del medio ambiente, al igual que su admirada Greta Thunberg.

"Pero quiero tocar el tema de manera artística, emocional. Todos conocemos las cifras. Quiero crear conexiones emocionales para que la gente se preocupe más por lo que pasa", subraya.

SU AMOR LA MÚSICA

A sus 54 años, la música sigue siendo su tabla de salvación, pero crear hits ya ni siquiera pasa por su cabeza: Moby pretende hacer cosas más profundas, no importa si éstas se reducen a un nicho y lo alejen más de la fama.

"Empiezas a hacer música cuando eres joven porque la amas. En cierto punto te das cuenta de que además puedes vender y salir de gira, y que la gente te adora. Y empiezas a pensar cómo hacer música que te consiga más de eso. Ahí las cosas se jodieron para mí y ahí se joden para muchos.

"Afortunadamente pude reencontrar el amor por la música. Además, para ser honesto, tengo 54 años y si intentara crear éxitos pop... sería algo triste . El pop es para los veinteañeros. Los de 50, que beben té orgánico y se duermen a las 10 de la noche , como yo, no deberían intentarlo".

Incluso con sus creaciones artísticas, todas las ganancias las dona a organizaciones pro derechos humanos y a favor de los animales, un acto filantrópico que realiza desde hace una década.