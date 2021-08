Busca Comapa Victoria ´electrocutar´ a la CFE

Mensualmente, COMAPA Victoria recibe un cobro de once millones de pesos por el servicio eléctrico en plantas de bombeo y rebombeo de la red hidráulica, así como por oficinas administrativas; sin embargo, el organismo público descentralizado arrastra un adeudo de hasta ochenta millones de pesos con la CFE por lo cual, la empresa federal procedió a cortar el suministro a oficinas centrales de COMAPA el pasado mes de abril.

"Al llegar un servidor a este cargo a finales de febrero del presente año me di a la tarea de revisar los adeudos con que se contaba en la COMAPA con Comisión Federal de Electricidad, los cuales me brincaron de inmediato que son desmedidos, no hay forma que compruebe Comisión Federal de Electricidad que está ejecutando los cobros, en base a qué", Rivera Rodríguez agregó que un juez federal ordenó a CFE reanudar el servicio cayendo esta última en desacato, afectando la calidad de servicio del organismo operador del agua potable.

La denuncia por desacato se dirige directamente a Loth Mendiola Ramírez, superintendente de la CFE, así como a Marco Hernández y Marcos Gámez, "pedimos la comparecencia o aprehensión del superintendente de Comisión Federal de Electricidad, y todos los demás involucrados", además, exigió la reanudación del servicio a la brevedad.