Busca Chihuahua quitar amparo a César Duarte

Chihuahua, México.- El Gobierno de Chihuahua presentó este viernes tres recursos de revisión contra el amparo otorgado al ex mandatario priista César Duarte.

Jorge Espinoza Cortés, titular de la Consejería Jurídica del Estado, detalló que los recursos los presentó, tanto la instancia que representa como la Secretaría de Hacienda Estatal y la Fiscalía General del Estado, en el expediente 1851/2017 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México.

Al colocar los recursos en el Tribunal Colegiado, se busca que el amparo sea revocado y negado, o que se ordene la reposición del procedimiento, ya que ni la Consejería Jurídica, ni la Secretaría de Hacienda fueron llamados a ese juicio.

Una vez que el trámite sea admitido, deberá ser revisada la sentencia en la que se concedió el amparo a Duarte Jáquez, para resolverlo en un plazo de entre tres y cuatro meses.

La protección de la justicia federal la obtuvo por la orden de aprehensión que pesa en su contra por el caso de un desvío de 246 millones de pesos del erario a las campañas electorales del PRI en 2016.

Por este caso está procesado Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, partido al que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía estatal, fueron transferidos los 246 millones.

En el presunto desvío participaron a través de un triangulación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el área de Educación de la Administración del ex Mandatario.

El consejero jurídico del Estado de Chihuahua recordó que el amparo otorgado por el Juez Décimo de Distrito del Estado de México, René Ramos Pérez, a favor del ex Gobernador, no es definitivo.

Ramos Pérez consideró que el Juez de Control de Chihuahua que libró el 13 de julio de 2017 la orden de aprehensión en contra del ex Mandatario por la causa penal 780/2017, carece de competencia.

Espinoza Cortés agregó que el ex funcionario chihuahuense tiene otras 14 órdenes de aprehensión por más casos penales, y el obtener un amparo para una de ellas no significa que no pueda ser detenido y extraditado.

Aunque la semana pasada el Gobierno de Chihuahua informó que había impugnado el amparo que otorgó el Poder Judicial de la Federación a Duarte para evitar ser detenido, el Consejero Jurídico indicó que sí fue presentado un recurso, pero no fue promovido ni por su instancia ni por la Fiscalía General del Estado.

Espinoza Cortés puntualizó que el presentado la semana pasada fue por parte del Ministerio Público Federal, que es parte dentro de ese juicio.