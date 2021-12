Busca Atlas romper larga racha sin título

Esta noche, los Rojinegros comienzan la disputa del título del futbol mexicano, el que no peleaban desde hace más de 22 años y el que no ganan desde 1951.

Para ello, deberán ser capaces de vencer al León, un equipo que disputará su tercera Final en los últimos 5 torneos.

Hoy en el Estadio Nou Camp se escribe el primero de los 2 capítulos de la Gran Final del Grita México A21.

El portero y figura del Atlas, Camilo Vargas, habló para CANCHA sobre la Final y el cambio que desean en la historia rojinegra a partir de hoy.

- Cuando fuiste campeón con Santa Fe, rompieron una racha de 37 años sin título, ahora en Atlas están cerca de romper una de 70, ¿cómo se disputa una Final con un antecedente histórico así?

Con mucha ilusión, con una fe enorme, creo que Dios nos puso en este club y en esta grande institución por algo y tenemos una hermosa oportunidad en 180 minutos de quedar en la historia del club.

- Desde tu llegada al equipo hasta la fecha, ¿has observado algún cambio en la manera en que se ve al Atlas?

Siempre lo han mirado con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. El hecho de que la institución no haya conseguido títulos deportivos, en mi opinión personal, se ha ganado un título y respeto por su pasión y fidelidad.

A pesar de durar tantos años sin pelear cosas importantes en las competencias que participa, sigue generando hinchas, aficionados y pasión, y eso hace que por más que no se consideren deportivamente los títulos, el valor agregado que tiene la gente es inmenso.

- Además de estar en la Final, aseguraron su lugar en la Liga de Campeones de la Concacaf, ¿se puede hablar de un nuevo comienzo en la historia del Atlas?

Eso ha sido producto de todo esto. Desde que la palabra transformación se comenzó a plasmar en nuestras vidas, playeras y en nuestro vivir, ha traído un cambio positivo no solo para la institución, sino para nosotros como jugadores.

El hecho de estar acá te da el mérito de estar en un torneo internacional que abre las vitrinas y los ojos del mundo.

Es el comienzo, hay que partir de algo y esta Final nos da ese plus para empezar a estar en esos lugares donde merece esta institución.

- ¿Qué le dicen a los más jóvenes que están viviendo sus primeros partidos con una trascendencia como ésta?

Que disfruten, son momentos en que Dios premia a muy pocos. Yo lo tomo así en lo personal, somos 18 equipos que disputamos el título y solo habemos 2 (en la Final). No solo por disputarlo, sino por el momento en que nos toca, eso hace que sean especiales. El tener valor por la profesión, por los momentos, por lo que pueden vivir en esta profesión.

- Atlas fue la mejor defensa del torneo, ¿qué factores se conjuntaron para lograr esa solidez que hoy presumen?

Es un valor agregado para nosotros como equipo, si bien ser la mejor defensiva no sólo parte por el portero y los 4 defensores.

A lo largo del torneo hemos visto la generosidad física y táctica que tiene Julio (Furch), Julián (Quiñones), y los muchachos de arriba, creo que no es sólo de los hombres que estamos atrás, ha sido lo colectivo lo que ha podido aportar a esto.

- Para los aficionados rojinegros, Camilo Vargas es el ídolo y referente actual, para Camilo, ¿qué significado tiene Atlas y La Fiel?

Recuerdo mucho cuando llegué y sentí inmediatamente el apoyo de La Fiel, de la afición, de la Ciudad. Mi familia y yo nos sentimos muy cómodos, muy felices de estar acá. Ha sido una bendición para nuestras vidas poder llegar acá y para mí significa ese jugador que no está en la cancha, pero que contamos con él. Es ese factor diferencial que muchos clubes no lo tienen y que aunque a lo largo de los años el Atlas no figuraba mucho, pero el valor que tiene La Fiel y toda la gente rojinegra hace que esta institución sea mucho más grande.

FICHA

Final / Ida

León vs. Atlas

21:00 horas / Fox Sports

Sorprende Camilo para bien a Cabuto

El último portero que enfrentó una Final en el Atlas, Erubey Cabuto, considera que Camilo Vargas puede ser el factor para que los Zorros ganen un título después de 70 años.

El guardameta de la "Generación Dorada", que se quedó a un penal de la gloria en el Verano 1999, es uno de los tantos Rojinegros que suspiran por ver al equipo levantar la copa del Grita México A21.

"Camilo, para propios y extraños, me incluyo, no esperábamos que hiciera lo que ha hecho hasta ahora, considero que es el mejor arquero de la Liga MX y Atlas ha tenido con este arquero la seguridad que durante tanto tiempo careció.

"Definitivamente ha dejado huella y ha hecho de este Atlas una zona defensiva bastante compacta y sólida, y será una parte muy esencial en esta Final", comentó Cabuto a CANCHA.

El ex de los Zorros también destacó la experiencia de Rodolfo Cota, del León, y el papel importante que jugarán los dos porteros de Selección Nacional (Colombia y México) en la serie.

"El arquero es el último que interviene en cada jugada y puede pasar cualquier cosa, tanto a su favor como evitarlo, los porteros van a ser parte primordial de esta Final.

"Será muy disputada respetando las dos tipos de filosofía que tienen tanto León como el equipo de Atlas. Son totalmente opuestos en cuanto a su sistema y futbol se requiere. Va a ser una Final de 180 minutos de gran algarabía y sobre todo de mucha emoción", agregó.

Contrario al futbol vistoso que desplegaba aquel Atlas de Ricardo La Volpe, con Diego Cocca el equipo es más ordenado y defensivamente muy fuerte.

"Hay que respetar los esfuerzos que el actual Atlas está haciendo, no es nada regalado, les ha costado bastante llegar a esa Final, tienen una oportunidad bastante buena para hacer historia y hacer de este Atlas campeón, después de 70 años ya es justo y necesario", agregó el ex portero.

Así lo dijo

"Que tengan la tranquilidad necesaria, que disfruten esta Final que les ha costado tanto llegar a estas instancias, por eso que disfruten al 100 por ciento y cada minuto que vayan a jugar, que lo tomen con bastante seriedad porque obviamente el cuadro lo amerita".

"Confío en que cada uno de acuerdo a sus cualidades y capacidades puedan hacer lo mejor posible para que como conjunto se pueda hacer algo importante. Es lo que todos los que queremos a la institución esperamos".

"Esperemos que nosotros como rojinegros hagamos pesar el Jalisco porque cerrar en casa cuenta y cuenta mucho, sobre todo en esa instancia es un punto a favor y espero que Atlas lo valore y sepa aprovechar".

Erubey Cabuto, ex portero del Atlas en la Final del Verano 1999