Busca el apoyo para su plan contra inseguridad

El académico reynosense Marcos Colín López de 33 años desarrolló un proyecto para erradicar la violencia en la ciudad hasta en 20 por ciento de manera anual, no ha podido aplicarlo por falta de apoyo gubernamental.

Luego de 10 años de estudio en universidades locales, nacionales e internacionales y de revisar estrategias de seguridad fallidas, concluyó que las inversiones no deben enfocarse a contratar más elementos o equipo táctico sino a programas de prevención "Actualmente hay núcleos familiares desintegrados, familias viviendo en situaciones deplorables, menores con amigos delincuentes, deserciones escolares en aumento y estas situaciones de riesgo no se han atendido a tiempo".

Explicó que a nivel internacional Reynosa es considerada la ciudad 38 en índices de violencia y que casi el 94 por ciento de la población se siente insegura por lo que no recomendarían vivir en la ciudad.

Su plan se basa en implementar 8 puntos que mejoren los entornos familiares, vecinales, educativos, individuales y de relaciones.

-Programa de integración educativa

-Programa de capacitación técnica para el desarrollo de habilidades laborales

-Programa para el fomento del empleo

-Programa de regeneración y reintegración social

-Centros de atención ciudadana

-Habilitación de espacios deportivos y creativos

-Campaña sobre educación moral

-Campaña de información masiva

"Buscamos de manera generalizada que no se abandone la escuela, que se capacite para encontrar empleo, que los delincuentes puedan reintegrarse de manera favorable, que haya áreas deportivas y se practiquen los valores".

Afirmó que otras ciudades latinoamericanas como Bogotá han optado por acciones de este tipo con resultados favorables "Son países en los que las autoridades se enfocaron más a prevenir que a los ataques, ahora viven en paz y ellos se enfrentaban a problemas como los de Reynosa´´.

Sin apoyo

Pese a que promete una disminución del 15 por ciento de la violencia en la ciudad durante el primer año y hasta 20 por ciento en los posteriores ninguna autoridad se ha interesado en trabajar con él "Yo he buscado varios funcionarios pero no he tenido éxito, quisiera encontrar a alguien que se interese realmente en cuidar a la ciudad yo estoy dispuesto a trabajar y asesorar a quien sea necesario".

Aseguró que el presupuesto que requiere su plan podría obtenerse del actual realizando ajustes. "Aveces se gasta más en una carretera que en lo que necesito para dar resultados".

Colín López cuenta con una Licenciatura en Comercialización, cuenta con una Maestría en Educación, Posgrado en Estrategias de Aprendizaje y Epistemología de la Educación y recibió el grado de Doctor en Educación por el Instituto Veracruzano de Educación Superior.

En la actualidad realiza un diplomado en la Universidad de Harvard.