Busca amparo ante alto recibo de luz

"No es un consumo que en mi hogar se haga, no tengo aparatos que gasten mucha luz, no tengo una tienda o negocio y es mucho el pago”, dijo Enrique Pérez Vázquez habitante de la colonia Prolongación Bella Vista.

Don Enrique vive en la callen Emiliano Zapata del mencionado sector, no cuenta con grandes aparatos electrodomésticos, solamente tiene un minisplit el cual prende en la noche por un rato y luego lo apaga para dormir.

Con todo y que en el día no está en su hogar, le llegó un recibo por la cantidad de 6 mil 122 pesos, y aunque acudió a la Comisión Federal de Electricidad, no pudieron darle una solución, argumentando que tiene que pagar.

“No es un consumo que en mi hogar se consume, no tengo aparatos que gasten mucha luz, solamente tengo un mini split que se prende un rato en la noche y luego se apaga y todo el día esta sola la casa y se me hace excesivo ese recibo, los dos meses de cada recibo no tengo ninguno con el gasto excesivo de más de 6 mil pesos”, dijo.

Luego de acudir a la CFE y no obtener respuesta, llegó hasta la PROFECO pero le informaron que no podían ayudarlo, por lo que fuera juntando el dinero ya que no se podía hacer nada.

“Dijeron que no se podía hacer nada, que mejor pagara, no hubo ningún resultado positivo y ellos no tienen con que comprobar que yo hice este gasto, ya mostré los recibos posteriores y no concuerda con ese pago”, expresó.

Ante la preocupación por el adeudo, explicó que va ampararse, ya que no cuenta con ese recurso para pagar, incluso dijo que podía pagar 500 pesos al mes, pero no los mil 200 como le propusieron, ya que se le juntaría el recibo de cada mes con el otro pago del adeudo.

“Me voy amparar para que no me corten la luz, no tengo ese monto para pagar, según ellos que hubo un retraso pero entonces yo les dije como puedes ir a poner ahí cuanto me gaste después, ya no puedes porque no pueden sacar, nada más lo hicieron al tanteo o que le dije a la secretaria, no tengo una tienda o negocio y es mucho el pago” finalizó preocupado Enrique.





BUSCA EL AMPARO. Enrique Pérez Vázquez, habitante de la colonia Prolongación Bella Vista.