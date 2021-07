Busca AMLO amedrantar a gobernadores: Vicente Fox

En su Centro Fox, después de participar en la entrega de mil sillas de ruedas a personas de diversos municipios de Guanajuato, el expresidente destacó que no se puede atropellar como lo está haciendo Morena, con ese tipo de iniciativas para anular poderes por instrucciones de López Obrador.

"Que siga buscando y se la va a encontrar, porque ya no existe eso en una democracia, el poder central no es federalismo, tienen que respetar los congresos, los gobiernos y los poderes judiciales locales y no atropellar como pretende hacerlo; como éstos de Morena que están metiendo esa iniciativa al Senado, los envía López", refirió.

Dijo que el mandatario López Obrador ataca a las entidades que se atreven a exigirle, por medio de los senadores. "López está jugando con fuego", apuntó. Vicente Fox destacó que quitar gobernadores y poner otros son situaciones superadas en México, que las hizo el PRI durante el siglo XX, y que la realidad del país es distinta, porque hoy hay democracia.

"Si cree López que él va a hacer lo mismo, se va a enfrentar con una difícil realidad muy distinta a lo que pasaba entonces. Hoy hay democracia en México, habemos demócratas, gente libre, no vamos a tolerar atropellos a la soberanía del estado", advirtió Vicente Fox.