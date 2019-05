Busca a ex en Google

Ciudad de México

Justin Bieber compartió en redes sociales una historia en la que se quejaba de que siempre escribieran mal su nombre... pero sus fans notaron que en el historial se notaba un detalle: había buscado a Selena Gomez en Google.

Hace unas semanas te contábamos que Justin Bieber confesó que amaba profundamete a Selena, y que al mismo tiempo hablaba también de Hailey Baldwin. Ahora, los fans del cantante no le han perdonado el hallazgo que hicieron en su publicación.

En su historia, el cantante canadiense se quejaba: ¿¿Cómo es posible que escriban mal mi nombre después de todos estos años?? Jaja.

LO CUESTIONAN

Pero sus fans alcanzaron a notar que al fondo podía verse que entre sus búsquedas estaba: Selena Gomez Coachella outfit, por lo que no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle qué estaba pasando.

Sin embargo, después de que muchos fans insinuaran que no deja de pensar en Selena Gomez, Justin Bieber escribió: "Salió después (la noticia) de que mi esposa y yo viéramos mi show en Coachella. La de ella fue después de la mía, porque está en las notas relacionadas. Me alegra que ella estuviera en el festival también. No tengo nada que esconder".

BALDWIN ESTALLA

Sin embargo, quien estalló después de este comentario fue Hailey Baldwin y dijo: "Ustedes, pequeños niñitos de Internet, deben aprender a seguir adelante de verdad. Somos adultos que tenemos mejores cosas que hacer que perder nuestro tiempo explicando algo sólo para que detengan sus delirantes fantasías No me voy a sentar aquí y dejar que desconocidos obsesivos intenten hablarme sobre mi propio marido, si quieres hablar sobre el marido de alguien, entonces consigue tu propio esposo. Buenas noches", sentenció la modelo Hailey Baldwin. (Agencias)