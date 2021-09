Burocratizan la atención a salud

Datos recabados por este medio de comunicación, permiten establecer que pasadas las 15:00 horas se cierra la atención medica en el Centro de Salud que solo funciona de lunes a viernes, la población la mayoría no cuentan con recursos para pagar la consulta y el medicamento con un particular.

Nuevo Progreso , Tam .- Pasadas horas de la tarde la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso se queda sin servicios médicos básicos, y sin consultas de urgencias, también para traslados ya que no cuenta con una ambulancia, luego de que ya no está funcionando la benemérita delegación de Cruz Roja .

Hasta hace tiempo a duras penas de manera intermitente en ocasiones estaba funcionando por las noches la Cruz Roja, aunque fuese para casos meramente desesperados de urgencia, sin embargo, refiere doña Margarita Piña residentes cercana a la benemérita institución que ya no se está brindando la atención pues a menudo se encuentra a oscuras por las noches ya que no se ve actividad alguna.

Dijo que realmente la Cruz Roja tiene años de que no funciona al cien por ciento, y menos durante el día, que no saben los motivos pero que tienen más de cuatro años que así es, de que en el día no hay atención medica de urgencia, y en cuanto a los traslados, la ambulancia la tiene rentada en la caseta de cobro.