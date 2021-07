Burlan restricciones al entrar en Cultural

Aunque el acceso al Parque Cultural de Reynosa está restringido por la pandemia de Covid-19, lo que impide el uso de mobiliario, pistas e infraestructura en general, existen familias que en su afán de pasar, burlan las instrucciones.

Por un costado no hay cintas de seguridad, bardas ni portones. "Nosotros les hemos dicho que no pueden pasar por el decreto de salud, pero a la gente no le interesa; lo vemos como un problema de cultura, de conciencia, porque vienen a que sus hijos jueguen, incluso con comida ingresan", mencionó una persona del recinto.