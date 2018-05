´Burbujita´, la maestra que educa y hace reír a niños

Como maestra he visto casos muy complicados, hay niños que tienen problemas en su casa, como para que uno le diga que no puede, yo me pongo en el lugar de ellos, me parece importante conocer el corazón, el sentimiento de mis niños, para saber como puedo canalizar la clase que les voy a impartir . Laura Leticia Escalón Martínez, licenciada en Educación Media Superior

Un día siendo Laura una adolescente cuando estudiaba la preparatoria, un profesor de matemáticas le dijo que no iba a poder con su materia, pues las matemáticas nunca han sido su fuerte, batallaba mucho con esta materia, pero esas palabras se le quedaron grabadas en su mente y corazón, y las usó para demostrarle a su profesor que echándole ganas se puede lograr todo y así fue, logró salir adelante y con muy buenas calificaciones, gracias también a la ayuda de una gran amiga, fue ahí cuando se prometió ser maestra, pero para decirle a sus alumnos que si van a poder, que todo lo que se propongan en la vida lo pueden cumplir. "Me dolió tanto que mi profesor me dijera que no iba a poder, que me prometí, que sería maestra para decirle a mis alumnos tu puedes, eres capaz, eres inteligente y aquí estoy para animar en todo momento a mis alumnos". comentó con entusiasmo.

"Como maestra he visto casos muy complicados, hay niños que tienen problemas en su casa, como para que uno le diga que no puede, yo me pongo en el lugar de ellos, me parece importante conocer el corazón, el sentimiento de mis niños, para saber como puedo canalizar la clase que les voy a impartir, no es de llegar al aula y sólo dar una clase, ser maestro de vocación va más allá de enseñar, ser maestro en mostrar con amor y cariño que tenemos un propósito en la vida", abundó.

Para la maestra Laura es muy importante su vocación la han marcado para seguir adelante dos hermanas, Felipa y Gaby, que ya no están con ella, quienes siempre fueron ejemplo de perseverancia, tenacidad y desempeño:

"Toda la familia somos muy unidos, pero en especial mis hermanas Felipa y Gaby, siempre me apoyaron, siendo ellas mayores, siempre me cuidaron como si fueran otras mamás para mi y para mis hermanos, las recuerdo con gran amor, ellas eran de hechos y palabras, ejemplos a seguir, le doy gracias a Dios por mi familia, nacimos en cuna humilde, pero nunca nos faltó nada, mis hermanos de chiquitos tenían que salir a bolear, vender chicles, pero me siento orgullosa de lo que vivimos, porque todo eso nos forjó a ser quien somos ahora, de igual manera me siento orgullosa de que uno de mis hermanos, el profesor Teodoro Escalón Martínez, llegó a ser presidente de esta ciudad, un día boleando el se dijo voy a ser presidente de Río Bravo, y lo logró, Dios nos ha bendecido mucho", aseguró.

Pero Laura no sólo se dedica a ser maestra, ella también posee el talento del canto, baile y el de la animación.

Al respecto cuenta que una amiga de la prepa le quería hacer una fiesta a su hija, con un show infantil, pero no tenía dinero para eso, vio su preocupación y sin pensarlo se ofreció a hacerle el espectáculo y el día de la fiesta, los invitados quedaron fascinados con su presentación, empezaron a recomendarla y a contratar, fue así como empezó como "Burbujita Show Infantil", un espectáculo hecho a base de mucho respeto, sin palabras malsonantes ni dobles sentidos, totalmente humor blanco, porque dice que a los niños se les debe tratar con amor y respeto. "Los niños son lo más sagrado que existe y ellos son unos angelitos y merecen lo mejor y ser tratados con cariño y con respeto". dijo con orgullo.

El nombre del Show infantil que realiza la maestra Laura salió debido a que se crió muy apegada a su familia, siempre la tenían rodeada y protegida como en una burbuja, entonces una vez le preguntaron ¿Cómo te llamas? y exclamó ¡Burbujita! "Al venir de cuna humilde se dificultan algunas cosas, pero ello no es obstáculo para luchar por tus ideales, a veces en situaciones te encuentras con injusticias pero sabes que Dios está de tu lado y él es quien lucha por ti, yo siempre me dije, quiero salir adelante, voy a luchar por superarme, pero siempre pedí la dirección de Dios, y mírame, aquí estoy, soy bendecida", manifestó con una sonrisa.