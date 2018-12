"Bumblebee" llega este miércoles a cines

Ambientada en la década de los 80, la nueva entrega de los "Transformers", titulada "Bumblebee", llega este miércoles a las salas comerciales con una historia entrañable que es protagonizada por una joven solitaria llamada "Charlie" y el autobot "Bee", que se refugia en el deshuesadero de una pequeña ciudad costera de California.

Dirigida por Travis Knight, la trama presenta la historia de "Charlie", quien sufre por la muerte de su padre y tiene la sensación de que el resto de su familia ya lo superó, encuentra consuelo en su garaje, trabajando en el Corvette 1959 de su padre.

La relación que mantenía con su papá era muy estrecha y sólo en su garage encuentra refugio para su tristeza y dolor; sin embargo, su vida cambia cuando conoce a un robot que puede camuflarse en un "vocho" (Volkswagen) color amarillo.

Juntos, "Charlie" y "Bee" vivirán una gran aventura, donde su amistad los ayudará a enfrentar a los villanos que intentarán impedir que el robot se comunique con el resto de sus amigos autobots, que tienen como misión salvar a la Tierra de la guerra que los "Transformers" enfrentran en su planeta "Cybertron".

Esta cinta, cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Steven Spielberg, Brian Goldner y Chris Brigham, cuenta con las actuaciones de Hailee Steinfeld (Charlie), John Cena, Jorge Lendeborg Jr. y Pamela Adlon, entre otros.

De acuerdo con las notas de producción, esta es la primera vez que Hailee Steinfeld interactúa con un personaje generado por computadora y para lograr lo más natural posible su interacción, tuvo que ver las cintas anteriores de la franquicia, concentrándose en los elementos originales y poniendo gran atención en las conversaciones entre los robots y los humanos.

Respecto a la ambientación sonora, se puede apreciar que en la película la música evoca de forma particular la etapa de adolescencia que atraviesa su protagonista, a través de canciones de The Smiths, Elvis Costello, The Damned, Motörhead y Joy Division. Se trata de las melodías con las que se expresa el dolor que siente.

Sobre el autobot llamado "Bee", se sabe que es la encarnación original de la "Generación 1" de la franquicia, así que los realizadores cinematográficos decidieron regresarlo a sus raíces más modestas y dejar atrás al alter ego automotriz de "Bumblebee" que era un Chevy Camaro amarillo.

Como parte de esta entrega, Hasbro ha lanzado una línea de juguetes de la película, entre las que está el "Bumblebee Transformable", con un novedoso mecanismo que permite poner en movimiento al héroe amarillo tanto en modo robot como vehículo, y con el cual sin duda habrá momentos llenos de diversión.