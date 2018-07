Buffon ganará en el PSG casi 5 millones de euros al año

París, Francia.

Buffon, histórico jugador del Juventus de Turín y de la selección italiana, con la que conquistó el Mundial en 2006, percibirá un salario "a la altura de su prestigio y popularidad" como nuevo jugador del equipo parisino para la presente temporada, agrega la publicación.



El tres veces finalista de la Liga de Campeones (2003, 2015 y 2017) firmó este verano, a sus 40 años, un contrato por un año más otro opcional con el PSG, que no tuvo que pagar indemnización de traspaso ya que llegó libre.



Después de su dilatada carrera en el Juventus (17 años), su llegada como agente libre facilitó a la dirección del PSG cierta "generosidad" en su salario, según el medio.



En su presentación del pasado 9 de julio afirmaba sentirse "con el entusiasmo de un chaval" y tener "una energía particular" que achacó tanto al esfuerzo que el club francés había realizado por él, al ambiente de París y al cariño de los hinchas.



El cancerbero, considerado como uno de los mejores de la historia, no tiene su titularidad garantizada al frente de la portería del club, pero sí cuenta con un salario netamente superior a sus dos competidores por el puesto: el francés Alphonse Areola y el alemán Kevin Trapp.



Las cuentas del PSG están siendo inspeccionadas por el organismo de la UEFA de control financiero, que deberá determinar si sanciona a la entidad que el pasado verano invirtió más de 400 millones de euros en fichajes.