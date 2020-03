Buffon ´amenaza´ con durar mucho en Juventus

El veterano arquero italiano de la Juventus, Gianluigi Buffon aseguró que seguirá como cancerbero de su equipo por el tiempo que se sienta a gusto y que aún no tiene en mente retirarse.

"No paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde he llegado", aseguró el arquero campeón del mundo en Alemania 2006.

Por otra parte, no pudo pasar por alto el tema del Covid-19, virus que ha cobrado víctimas mortales en su país natal y se ha encargado de parar cualquier cantidad de eventos deportivos alrededor del mundo.