Buenas críticas en el Sundance

Estelarizada por Emilia Jones, como la entusiasta y atribulada Ruby, y en la que Eugenio Derbez interpreta al profesor de música Bernardo Villalobos, la película consiguió buenos apuntes de los expertos de Gold Derby, Variety y The Playlist.

“El arma no tan secreta del filme podría ser Derbez, pero sólo si no lo reconoces por sus trabajos previos como No Se Aceptan Devoluciones o Dora y la Ciudad Perdida.

“El popular actor mexicano siempre ha sido relegado a comedias y aquí tiene la oportunidad de levantar las alas con un personaje que podría haber sido solo una caricatura. En vez de esto, Derbez se compromete como el profesor de Ruby que la impulsa durante los momentos inevitables del filme”, indica el autor la crítica en The Playlist.

Este año, las alfombras rojas presenciales en medio de la nieve y el frío en Utah, donde se efectúa el festival, se cambiaron a diversas presentaciones de películas vía digital y CODA tuvo a su elenco en distintos puntos de Estados Unidos.

En la película, Ruby es la única de la familia que habla y escucha, a diferencia de su madre, Jackee (Marlee Matlin), su padre, Frank (Troy Kotsur) y su hermano Leo (Daniel Durant), quienes son sordomudos por nacimiento.

La protagonista de la película, escrita y dirigida por Sian Heder, se debate entre perseguir su sueño de dedicarse a la música o mantenerse apegada su familia, que no ve con buenos ojos que ella esté estusiasmada con el coro de la escuela.