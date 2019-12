Buena venta, poca utilidad

Matamoros, Tam.- La utilidad para el comercio de materiales para la construcción cada vez es menor, considerando que los incrementos que se generan cada año en los productos que se ofrecen a la comunidad.

El empresario en el ramo Ramiro Salazar Rodríguez señaló que claro ejemplo este 2019 se tuvo que absorber un incremento en estos artículos de uno 20 por ciento, originando que las utilidades se esfumaran para este sector.

Destacó que se hacen esfuerzos para evitar que los aumentos sean aún mayores y que afecten al consumidor final, para ello se hacen convenios con los mismos empresarios de Nuevo León quienes son los que abastecen a esta región, con la finalidad de aminorar los costos.

Manifestó que en este año que esta por concluir se tuvo buenas ventas, considerando que se registro un circulante económico importante, sin embargo las utilidades fueron mínimas.

Comentó que la mayoría de los comerciantes han tenido que absorber dichos aumentos, considerando que pudiera afectarse aún más a la economía de los matamorenses.

"Por el momento desconocemos como vaya a ser el comportamiento este año que está por iniciar, en donde se pudieran dar aumentos a los energéticos, aún y cuando el presidente de la república dijo que no, la verdad aún no se sabe hasta que no se llegue el 2020", dijo.

Salazar Rodríguez agregó que en tanto en este mes de diciembre se presentó un incremento en las ventas de hasta un 20 por ciento, esto a consecuencia del reparto de los aguinaldos y demás prestaciones.