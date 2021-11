´Buen Fin´ no llega a comercio informal

Cd. Victoria, Tam.- Ha sido mínimo el impacto del programa del ´Buen Fin 2021´ para el comercio ambulante en el tercer día desde su inicio, el pasado miércoles diez señaló el dirigente de la Unión de Comerciantes, Paulino Cortez, por lo que consideró que se espera que este fin de semana mejoren los ingresos para esta rama del comercio local.

"Parece que no es Buen Fin, ha estado muerto, veníamos por la calle Hidalgo y vemos mucha gente, demasiada gente, pero no se detiene con nosotros, me imagino que anda en las tiendas de electrodomésticos, comprando aparatos electrónicos, pero no se ha visto nada, ni en las tiendas ni en los puestos, están totalmente solos los puestos".