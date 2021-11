BTS, los grandes ganadores de los MTV EMAs con cuatro premios

Ed Sheeran, quien abrió con "Overpass Graffitti" y a medio show interpretó su éxito "Shivers", se llevó los buscados Mejor Artista y Mejor Canción.

"Esto es un honor, jamás sé cómo agradecer porque me sorprendo, pero les agradezco su cariño los amo", dijo el británico cuando recibió su primer premio de manos de la conductora del espectáculo, Saweetie.

Lil Nas X, uno de los máximos iconos del rap y el hip hop actual, se quedó con el deseado premio a Mejor Video por "Montero (Call Me By Your Name)", a pesar de que no estuvo presente en la ceremonia realizada este domingo.

Los habitantes del viejo continente que llegaron a la capital húngara, mostraron que el "Colombian Power" predomina, ya que le dieron el trofeo a Maluma en el rubro de Mejor Latino, y antes de cantar su nuevo sencillo "Mama Tetema" con Rayvanny, dijo:

"Esto va para Medellín, Colombia, que ya no es Pablo Escobar nunca más, ahora es 'Maluma, Baby' y J Balvin. Gracias a mi equipo, a quienes trabajan conmigo", dijo el 'Papi Juancho' y mencionó a la gente que trabaja con él. "Mamá, te amo, es para ti, que lo estás viendo en la tele. Ha sido muy duro llegar aquí, estoy orgulloso de ser latino".

One Republic intervino con su participación de "Run", pregrabada del MTV Stage, y Maneskin, la banda italiana que es una sensación, obtuvo el premio a Mejor Rock y cantó "Mammamia".

Olivia Rodrigo ganó Mejor Ascenso, Yungblud se quedó con el de Mejor Alternativo y fue a quien le tocó cerrar con su canción "fleabag", mientras que la anfitriona, Saweetie, se quedó con el premio por Mejor Nuevo Artista.

Kim Petras fue una de las estrellas que más destacaron porque estrenó sus sencillos, en televisión, "Coconuts" y "Hit It from the Back".

Algunas personalidades que recibieron premios o participaron como presentadores, vía remota, fueron Drew Barrymore, David Guetta, Billie Eilish y Taylor Swift.