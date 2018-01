Brujo Mayor predicciones sobre los famosos

Ciudad de México

Un nuevo año está comenzando y el vidente mexicano Antonio Vázquez, mejor conocido como el Brujo Mayor, lanzó sus predicciones para 2018, el cual no pinta muy favorable para algunos de los representantes del medio del espectáculo.

El vidente preguntó a las cartas sobre algunos de los escándalos que protagonizaron el 2017, como también sobre los problemas de salud de algunos intérpretes.

En algunos de sus pronósticos aseguró que los principales problemas que aquejan a los artistas están asociados con “trabajos de brujería”.

LUIS MIGUEL

“Vienen tres mujeres más en su vida. Además, ustedes juzguen o no, pero por más que buscan esa pobreza de Luis Miguel, que quebró, que si se hizo esto y lo otro, yo siento que fue una maña de sus manejadores para llamar la atención porque andaba medio perdido, como que nadie lo quería escuchar en este momento. Todo fue una “mariguanada” para que todo el mundo volviera a hablar de él y en ese momento curiosamente vuelve a tomar fuerza”.

JOSÉ JOSÉ

“Está muy grave. Yo tuve la oportunidad de convivir con él cuando vivía en Miami hace siete u ocho años y era terriblemente fuerte lo que estaba pasando. Lo acaban de operar otra vez, está muy mal, pero que bueno que le estén dando trabajo otra vez. Ahora ya no es un gran artista, pero es que tiene una tremenda carga con su mujer, la ama mucho, pero es una carga.

¿Les digo una cosa? Anel le ha hecho toda su vida brujería y si ha tomado y ha hecho cosas, lo ha vuelto impotente y puso mal a la mujer de José José a través de la brujería, absolutamente comprobado. Se tuvo que venir a México porque no podía pagar la renta. Afortunadamente lo queremos mucho en México y le han dado mucho trabajo”.

JULIÁN GIL

“Me atrevo a pensar que Matías no es hijo de Julián, es un poquito delicado, no se trata de perjudicar a nadie. Yo a Julián no lo conozco personalmente, ni a ella, no tengo nada que ver, pero si hubo un encontronazo tremendo. Se va a aclarar un poquito más adelante, si sale quién es el padre en la primera prueba, pero no lo van a anunciar. Lo importante y de lo que se trata es de sacar a Julián Gil del problema”.

GUILLERMO DEL TORO

Aunque aún no se han dado a conocer las nominaciones al premio Óscar, en esta ocasión el cineasta mexicano Guillermo del Toro no lo va a ganar.

“Sí estará en los finalistas, pero no ganará. El Óscar de la película no lo ganará él, pero evidentemente se vienen muchos premios, reconocimientos y proyectos”.

SHAKIRA

“Aquí hay un caso extraordinario. No me gusta mucho hablar de estas cosas, pero yo siento que hay una brujería en contra de ella. Está muy raro, es muy joven y muy saludable y de repente ya no puede cantar. No creo que recupere la voz”.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

“Se la va a pasar bien rico, muchas mujeres, mucha pachanga y triunfando”.

ALEJANDRA GUZMÁN

“No sale adelante. Estas operaciones que le hicieron hace un tiempo no la sacan. De repente aparece y luego desaparece. No sale”.

GABRIEL SOTO

“Va a seguir cambiando de mujeres, va a tener tres o cuatro más, pero va a estar bien. Ahorita está de famoso en la telenovela principal de Televisa”.

BELINDA

“Se ha sabido colocar muy bien en el dinero. Está casada con el dinero, está relacionada, así que escogió buen partido”.