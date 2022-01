Brote de Covid ´enferma´ Ayuntamiento de Altamira

Dijo que esta medida les ha permitido disminuir los contagios, toda vez que se evitó la aglomeración en oficinas, donde se sigue atendiendo a la ciudadanía.

Martínez Manríquez dijo que los trabajadores están saliendo del virus sin necesidad de ser hospitalizados, así como tampoco se han registrado decesos por esta enfermedad entre la plantilla municipal.

"Ahorita tenemos un 30 por ciento de la administración que está infectada, no ha pegado de manera fuerte, estaban saliendo todos los casos, recuperándose bien, no han requerido hospitalización, vamos bien en la atención y vacunación, no hemos tenido informes de deceso".

Ante tal situación, hizo un llamado a la ciudadanía a seguirse cuidando, ya que el municipio ya está por rebasar los 800 casos activos y se han registrado varios decesos en lo que va de la pandemia.

"Vuelvo a convocar a los ciudadanos para que no bajen la guardia, no piensen que ya paso la pandemia... Tenemos 798 casos activos, la pandemia sigue, por eso es muy importante seguirnos cuidando, usar el cubrebocas, suspender las reuniones o fiestas familiares", finalizó.

CIFRAS DEL COVID EN TAMAULIPAS

La jornada del sábado arrojó mil 485 nuevos casos de Covid en Tamaulipas, además de 4 defunciones en Matamoros, Madero, Río Bravo y Xicoténcatl respectivamente:

- 117,806

positivos acumulados

- 97,049

casos recuperados

- 7,108

defunciones

- 13,638

casos activos