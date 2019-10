Brotan ´chorros´ de agua por una fuga

Reynosa.

Alrededor de 30 litros por segundo arroja desde hace varios días una fuga de agua ubicada en el cruce de las calles Bravo y Colin del primer cuadro de la ciudad.

El desperfecto ha sido causado por el rompimiento de una válvula de paso que a decir de los trabajadores del organismo operador tiene unos 50 años de estar operando.

A causa del chorro de líquido una buena parte del paso a desnivel número uno se encuentra inundado.

Vehículos compactos y camionetas con el chasis bajo prefieren no aventurarse por el lago de agua que se ha formado.

En el lugar se encuentra una cuadrilla de la dependencia responsable del sistema de agua potable y drenaje.

No obstante el daño no ha sido reparado porque aún no les llega la pieza de repuesto.

En otras ocasiones este paso a desnivel se encontraba intransitable a causa del agua de lluvia; pero ahora pocos vehículos cruzan porque está inundado.

Aunado a la fuga de agua a eso de las 11 y media de la mañana comenzó a caer una pertinaz lluvia.

Esperamos que los trabajos se reanuden porque desde varias colonias cercanas reportan desabasto y baja presión de este vital líquido.

Muchas de las quejas por falta de agua se han reportado desde la página del Facebook del periódico El Mañana.