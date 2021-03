Brota coronavirus en albergue infantil

The Associated Press se ha enterado que el campamento reconvertido ha enfrentado varios problemas en los cuatro días que han pasado desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo habilitó como albergue debido a las dificultades para hallar alojamiento para menores inmigrantes.

Más de 10% de la población del campamento ha dado positivo al nuevo coronavirus, y al menos un niño tuvo que ser hospitalizado.

Un funcionario que labora en las instalaciones de Midland, Texas, dijo que la mayoría del personal voluntario de la Cruz Roja en el lugar no habla español, pese a que los adolescentes que atiende provienen de Centroamérica en su mayoría. Cuando las instalaciones abrieron, no había ropa nueva suficiente para dar a los adolescentes, que llevaban días portando la misma vestimenta, indicó el funcionario. Tampoco había ningún coordinador de servicios en el lugar para iniciar el proceso de entrega de los menores a familiares asentados en otras partes de Estados Unidos.

El albergar a los adolescentes cuando aún se estaban instalando servicios básicos "fue como fabricar un avión al momento en que despega", detalló el funcionario, quien solicitó no ser identificado debido a restricciones del gobierno.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) notificó a las autoridades de Midland el miércoles por la noche que no tenía planes para llevar a más adolescentes a las instalaciones, de acuerdo con un correo electrónico leído por The Associated Press. Hasta el miércoles aún había 485 menores en el lugar, 53 de los cuales habían dado positivo al coronavirus.

El gobierno trasladó el miércoles a cerca de 200 adolescentes a otro albergue de emergencia, el centro de convenciones ubicado en el centro de Dallas, que podría habilitarse para albergar hasta a 3.000 menores.

ENVÍOS EN PAUSA

Mark Weber, portavoz del HHS, dijo que el traslado de más menores al campamento en Midland se encontraba "en pausa por ahora". La agencia tampoco abrirá una instalación temporal para menores en el Campo Aéreo Federal Moffett, cerca de San Francisco, de acuerdo con la representante demócrata Anna Eshoo.

Mientras unos 4.500 menores aguardan en instalaciones de la Patrulla Fronteriza que no están equipadas para detenciones a largo plazo, en donde algunos duermen en el piso, el HHS se ha apresurado a abrir sitios de detención en todo el país y ha intentado apresurar sus procesos para liberar a los niños en custodia. Actualmente el HHS custodia a unos 9.500 menores.

Además, Estados Unidos ha registrado un marcado incremento de familias procedentes de Centroamérica que llegan a la frontera después de huir de la violencia, la pobreza y los efectos de un devastador huracán.

DEPORTADOS POR REYNOSA

Biden ha mantenido en vigor la medida de emergencia que promulgó el gobierno de Trump durante la pandemia y que le permite a las autoridades federales expulsar rápidamente a estas personas a México, aunque por lo general a las familias con hijos pequeños se les permite ingresar por el sur de Texas.

María Cuéllar, de 38 años y originaria de San Pedro Sula, Honduras, fue expulsada esta semana junto con su hijo de 10 años. Cuéllar dijo que se enteró que, con el cambio de gobierno, Estados Unidos recibía nuevamente a migrantes.

Contrabandistas la llevaron a través de México y hacia el río Bravo (Grande) en un grupo de 10 personas el domingo después del atardecer. Posteriormente, el grupo caminó durante la noche por tres horas para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero en cuestión de horas fueron devueltos por un puente peatonal que conecta a McAllen, Texas, con Reynosa, México.

CIENTOS CRUZAN A DIARIO

El gobierno de Biden no está expulsando a los inmigrantes menores de edad que viajan sin un padre o tutor legal. Cientos de ellos cruzan la frontera a diario, llegando primero a hacinadas estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde esperan a ser asignados al sistema del HHS.

El HHS ha recurrido a la Cruz Roja estadounidense para atender a los adolescentes, tanto en Midland como en Dallas, distanciándose de la práctica estándar de pagarle a personal capacitado para cuidar de los jóvenes. Los voluntarios de la Cruz Roja se sientan fuera de los remolques en Midland para vigilar a los adolescentes en el interior. En ambas instalaciones también hay personal del HHS y del Servicio de Salud Pública.

Leecia Welch, abogada del grupo activista National Center for Youth Law, entrevistó la semana pasada a niños que fueron detenidos en una enorme instalación de carpas de la Patrulla Fronteriza en Donna, Texas. Muchos de los menores reportaron que llevaban varios días sin bañarse o salir al aire libre.

LLEGARON SOLOS BAJO CUIDADO MÁS DE 14 MIL

Más de 14 mil niños migrantes que atravesaron solos la frontera sur permanecen bajo custodia de agencias del gobierno de Estados Unidos, admitieron este jueves funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden.

Las cifras fueron publicadas luego de que en los últimos días la Casa Blanca se ha resistido a hablar de una "crisis" y cataloga como un "problema serio" la llegada de miles de personas a la frontera sur, principalmente en busca de asilo, según publica Univisión Noticias.

En una llamada telefónica con periodistas, los funcionarios indicaron que 9,562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos ( HHS, en inglés) y otros 4,500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza.





Miguel David Fajardo, de 8 años, un migrante de Honduras, descansa en una plaza después de que él, su hermano de 13 años y su madre fueron atrapados.

Los migrantes comen cerca del punto de entrada del Puente Internacional McAllen-Hidalgo.