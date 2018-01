Bromea Peña Nieto con irritación en ojos: "¡Y conste que no habíamos tomado!"

Colima, México.- El Presidente Enrique Peña Nieto consideró que la irritación en los ojos que sufrieron él y miembros de su Gabinete se debió a la iluminación del acto protocolario que encabezó el viernes pasado.



El Mandatario se acercó a los reporteros que cubren sus actividades para mostrar fotos de sus ojos inflamados, así como de su Secretario de Hacienda, José Antonio González.



"Y conste que no habíamos tomado", bromeó.



El mexiquense explicó que la madrugada del sábado se le inflamaron los ojos y por la mañana no podía abrirlos, y más tarde se enteró que a otros secretarios y miembros de su equipo también les sucedió, además del Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.



"Hubo una luz inusual y nos quemó un poco. Me estoy pelando. Yo creo que fue la luz", dijo también sobre la piel de su rostro.



Esta tarde, el Presidente utilizó lentes oscuros en su recorrido por las instalaciones del 79 Batallón de Infantería en Tecalitlán, Jalisco, cuestión que explicó por la intensidad del sol.



El Mandatario insistió en que no tiene ninguna molestia y está trabajando normalmente.



"Todo apunta a que fue la luz, estaba muy intensa, fue mucho tiempo y cerca. No hagan chisme del tema, todos estamos bien, al mil por ciento, trabajando", agregó.