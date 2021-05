Broadway se prepara para reabrir en septiembre

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que los teatros de Broadway podrán reabrir el 14 de septiembre y establecer sus propios requisitos de entrada, incluyendo si las personas deben demostrar que han sido vacunadas contra el coronavirus para asistir a un espectáculo. La venta de boletos permitirá a los teatros medir el interés antes de subir los telones, dijo Robert Mujica, director de presupuesto de Cuomo.

"Esperamos continuar nuestras conversaciones con la Liga de Broadway sobre una reapertura segura y sabemos que pronto llegará el momento en que los miembros puedan volver a hacer lo que mejor saben hacer, crear teatro de talla mundial", dijo Mary McColl, directora ejecutiva de Actors' Equity, el grupo sindical que representa a los actores de teatro.

Cuando Broadway encienda de nuevo las luces, lucirá diferente. En mayo, el musical de Disney "Frozen" decidió no volver cuando reabrieran los teatros, marcando el primer espectáculo establecido derribado por la pandemia. Los productores de "Mean Girls" también decidieron no regresar.

Pero habrá nuevos espectáculos que incluyen "Pass Over" de Antoinette Chinonye Nwandu, programado para el Teatro August Wilson que "Mean Girls" dejó vacante. Y un teatro Shubert le fue prometido a la obra del dramaturgo Keenan Scott II "Thoughts of a Colored Man".

La industria ha considerado durante mucho tiempo que el levantamiento de las restricciones de capacidad es crucial para cualquier plan de reapertura, pues la economía de Broadway exige la capacidad total del lugar. Algunos espectáculos off-Broadway ya han reabierto con aforo limitado.

Todos los teatros de la ciudad cerraron abruptamente el 12 de marzo de 2020 eliminando todos los espectáculos, entre ellos 16 cuyos estrenos estaban programados.

Algunos que iban a debutar la primavera de 2020 — como un musical sobre Michael Jackson y una reposición de "Plaza Suite" de Neil Simon protagonizada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker — pospusieron sus producciones para 2021. Pero otros abandonaron por completo sus planes, entre ellos "Hangmen" y una reposición de "Who's Afraid of Virginia Woolf?" ("¿Quién le teme a Virginia Woolf?") de Edward Albee.